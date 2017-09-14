Новый вирус-вымогатель берет пользователей на испуг

ESET обнаружила новый вирус MSIL/Hoax.Fake.Filecoder, который притворяется шифровальщиком и требует деньги за доступ к личным данным. Об этом сообщил сайт антивирусной компании.

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Как отмечается, новый вирус распространяется через спам по электронной почте. Его скрывают под видом иска в суд, кредитного договора, неоплаченного счета — любое предложение, лишь бы заставить потенциальную жертву открыть вредоносный документ.

После запуска вируса на экран выводится окно с сообщением о блокировке компьютера. Пользователь не может получить доступ к рабочему столу, файлам и приложениям. Ему предлагают заплатить половину биткоина (около 130 тысяч сомов) для доступа к своим данным. Через три дня сумма выкупа удваивается, а через семь дней файлы невозможно будет расшифровать.

На деле MSIL/Hoax.Fake.Filecoder только пытается казаться опасным. Вирус не умеет шифровать файлы, в его коде нет такой функции.

Создатели хотят просто запугать жертву и получить выкуп, но вреда нанести не могут. Более того, окно с сообщением о блокировке пропадает после перезагрузки компьютера.

Похожая ситуация была с вирусом Petya, только он по-настоящему шифровал файлы на компьютере и требовал деньги за доступ к ним. Но он не умел расшифровывать данные, так что все жертвы платили ни за что.