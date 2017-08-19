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Техноблог

Мошенники нашли новый способ красть деньги через онлайн-банки

«Лаборатория Касперского» нашла новый троян Faketoken.q для Android, который обманным путем перехватывает данные банковских карт пользователей сервисов заказа такси, онлайн-банка и других программ. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Вирус работает на смартфоне незаметно, он начинает действовать, если пользователь открывает приложение, работающее с банковскими картами. Когда приложение просит ввести данные оплаты, троян запускает поддельное окно с полями ввода банковской карты.

Фото hi-tech.mail.ru. Так выглядит пиктограмма вируса

Под угрозой приложения «Сбербанка», «Альфа-банка», «Тинькофф-банка», ВТБ24, «Райффайзен банка», «Яндекс. Такси», Uber, Gettaxi, Booking, Aviasales, Android Pay и Google Play.

Но чтобы украсть деньги с карты, злоумышленникам надо получить секретный код, который приходит по СМС. Они смогли обойти и это: вирус умеет незаметно перехватывать сообщения и передавать данные на серверы мошенников.

Фото hi-tech.mail.ru. Поддельные окна ввода данных банковской карты

Эксперты пока не нашли точный способ распространения вируса. Скорее всего, он идет через спам-сообщения. Создатели трояна наверняка будут улучшать его работу, пока программа не всегда корректно заменяет окно ввода данных карты.
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