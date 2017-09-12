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Техноблог

Xiaomi представила новый фаблет Mi Mix 2

Фото Xiaomi.com. Цена Mi Mix 2 — от 420 до 700 евро в зависимости от исполнения и объема памяти

Китайская компания Xiaomi презентовала новый безрамочный фаблет Mi Mix 2. Об этом сообщил портал 3dnews.ru.

Как отмечается, новинка получила 5,99-дюймовый экран с соотношением сторон 18 : 9 и форматом Full HD+. Дисплей занимает практически всю площадь поверхности фронтальной панели: узкая рамка есть лишь в нижней части. Именно там располагается лицевая камера на основе 5-мегапиксельного сенсора.

Аппаратной основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 835. Чип содержит восемь вычислительных ядер, графический ускоритель и модем со скоростью загрузки данных до 1 Гбит/с.

Стандартная версия Mi Mix 2 имеет 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-модуля может составлять 64,128 или 256 Гбайт.

Фото Xiaomi.com. Экран у нового фаблета оказался меньше, чем у предшественника Mi Mix с 6,4 дюйма

Кроме того, в продажу поступит специальная модификация Special Edition в керамическом корпусе. Она несет на борту 8 Гбайт ОЗУ и накопитель емкостью 128 Гбайт.

На тыльной стороне корпуса расположена стандартная одинарная камера. В ней применен 12-мегапиксельный датчик Sony IMX386. Предусмотрены двухтоновая светодиодная вспышка и система оптической стабилизации изображения (OIS).

Дактилоскопический сканер расположен в задней части. Оснащение фаблета включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, приемник навигационных системы GPS/GLONASS/Beidou и порт USB Type-C.

Фото Xiaomi.com. Обычная модель фаблета доступна в черном варианте исполнения, версия Special Edition — в черном и белом

Габариты стандартной версии составляют 151,8 × 75,5 × 7,7 миллиметра, вес — 185 граммов. Параметры модификации Special Edition: 150,5 × 74,6 × 7,7 миллиметра и 187 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3400 мАч.
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