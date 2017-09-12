Китайцы создали двигатель, нарушающий законы физики

В Китае разработали двигатель, работу которого невозможно объяснить в рамках законов сохранения энергии. Правда, его изобретатели не раскрывают технические подробности. Но уже известно, что вскоре новинку испытают в космосе.

Как сообщило РИА «Новости», двигатель представляет собой устройство из магнетрона, генерирующего микроволны, а также резонатора, который накапливает энергию их колебаний. При этом создается тяга, которую ученые не могут объяснить законом сохранения энергии. Если такой двигатель и вправду создан, он позволит добраться до края Солнечной системы всего за несколько месяцев.

Ранее интернет-издание svpressa.ru сообщило, что российские ученые изобрели новый способ изучения черных дыр. Для исследования этих объектов астрофизики применили оптические телескопы и радиоинтерферометры.

Ранее НАСА опубликовало научную работу, в которой утверждалось, что EmDrive действительно вырабатывает «постоянную» тягу. При этом не тратится топливо, не вырабатывается направленный пучок излучения, что противоречит закону сохранения импульса.