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Техноблог

Apple «убьет» в сентябре 187 тысяч приложений для iPhone

Около 187 тысяч приложений для операционной системы iOS перестанут работать в сентябре из-за того, что новая версия мобильной платформы не будет поддерживать работу с 32-битными программами. Об этом сообщило издание Business Insider.

Процессор с поддержкой 64-битных вычислений появился в 2013 году в смартфоне iPhone 5s. С тех пор Apple неоднократно предлагала разработчикам выпустить обновленные версии их программ.

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В июне 2017 года устаревшие 32-битные приложения удалили из магазина приложений App Store, однако у пользователей все еще есть возможность установить их по прямым ссылкам.

Когда на устройстве установится новая версия iOS 11, 32-битные приложения больше не запустятся. В настоящее время их число составляет около 8 процентов от общего количества программ в App Store.

Чтобы узнать, есть ли такие программы в памяти вашего устройства, откройте раздел настроек, выберите в нем пункт «Об этом устройстве» и зайдите в «Программы». Там отобразится список приложений, которые не будут работать в среде iOS 11, если их не обновить.
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