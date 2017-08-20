Новый смартфон Xiaomi MiMix 2 станет почти безрамочным

Филип Старк, известный французский промышленный дизайнер, слил в Интернет дизайн нового Xiaomi MiMix 2. Именно он создавал образ первого безрамочного MiMix, сообщил портал The ROCO.

Первый смартфон получился угловатым и с большим «подбородком», на котором сосредоточились все датчики и фронтальная камера. В этот раз все по-другому. Если верить его рендерам, то внешний вид нового смартфона будет сильно напоминать Galaxy S8. По крайней мере, с фронтальной части.

Дисплей новинки изогнут. Не так сильно, как в S8, но ощущение безрамочности в концепте MiMix 2 налицо. Слухи утверждают, что MiMix 2 получит новый пьезоэлектрический динамик, который обеспечит лучшее качество звука.

Технически это очень мощное устройство с 6-дюймовым экраном, который займет 95процентов всей передней поверхности. Работать MiMix 2 будет на базе процессора Snapdragon 835, получит 8 Гб оперативной памяти и двойную 12-мегапиксельную камеру. Емкость аккумулятора составит 3,400 мАч, а операционной системой будет Android 8.0.