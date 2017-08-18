Смартфон Ulefone Armor 2 протестировали, отправив в аквариум с рыбками

Новый защищенный смартфон Ulefone Armor 2 поступил в продажу. Вместе с этим в Интернете появился ролик с тестом на его водонепроницаемость, сообщил портал 4pda.ru.

Согласно заявленным характеристикам, Ulefone Armor 2 со стандартом защиты IP68 может пребывать под водой на глубине 1,5 метра в течение часа. Производитель решил продемонстрировать выносливость своего смартфона: устройство поместили в аквариум с рыбками на 30 минут, при этом оно воспроизводило видео. «Заплыв» не сказался на работе модели: Ulefone Armor 2 вышел сухим из воды.

У Ulefone Armor 2 5-дюймовый Full HD-дисплей со стеклом Corning Gorilla Glass. Он оснащен восьмиядерным процессором, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ.

У смартфона 16-мегапиксельная основная камера и 13-мегапиксельная фронтальная. Аккумулятор емкостью 4700 с поддержкой технологии быстрой зарядки. Присутствует и сканер отпечатков пальцев. Выпускается в двух цветах — золотом и темно-сером.