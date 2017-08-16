21:41
+23
USD 68.74
EUR 80.81
RUB 1.15
Техноблог

Назван главный недостаток нового iPhone

Фото GIGA. Изменения незначительные — всего 1 миллиметр, но они могут доставить проблемы пользователям

iPhone 7s может стать толще, выше и шире по сравнению с iPhone 7. По этой причине к новому смартфону могут не подойти аксессуары от прошлогоднего устройства. Об этом сообщил портал Giga Apple со ссылкой на анонимные источники.

Читайте по теме
Новый iPhone 8 выпустят только в трех цветах
 По его данным, размеры iPhone 7s по высоте, ширине и толщине равняются 138,44×67,27×7,21 миллиметра. У прежней модели эти значения меньше в среднем на 0,1 миллиметра — 138,31×67,14×7,1 миллиметра.

При каждодневном использовании эта разница не будет заметна, но плотно прилегающие чехлы для iPhone 7 могут не подойти к iPhone 7s, считает издание.

По словам источника, такие изменения произойдут из-за использования стеклянной крышки корпуса вместо алюминиевой. По слухам, новые iPhone получат беспроводную зарядку, что и станет причиной изменения конструкции смартфона.

iPhone 8 анонсируют на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Считается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него получит сканер лица.
Ссылка:
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Nokia 8. Что известно о новом флагмане
Смартфон заснял свое падение с самолета
Ученые превратили смартфон в диагностический инструмент
Ulefone Armor 2 — новый «неубиваемый» смартфон
«Умное» кольцо позволит говорить по смартфону через палец
Новый iPhone 8 выпустят только в трех цветах
Apple «завела» Instagram и публикует лучшие фото с iPhone
Презентован Galaxy S8 Active — флагманский смартфон в защищенном корпусе
BLUBOO S8 станет серьезным противником Galaxy S8
В новых смартфонах обнаружили серьезную проблему
Популярные новости
Nokia&nbsp;8. Что известно о&nbsp;новом флагмане Nokia 8. Что известно о новом флагмане
Стали известны самые &laquo;тяжелые&raquo; приложения для Android Стали известны самые «тяжелые» приложения для Android
Хакер из&nbsp;России разгадал принцип работы автоматов в&nbsp;казино Хакер из России разгадал принцип работы автоматов в казино
Ulefone Armor 2&nbsp;&mdash; новый &laquo;неубиваемый&raquo; смартфон Ulefone Armor 2 — новый «неубиваемый» смартфон
Бизнес
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно
Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!