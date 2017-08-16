Назван главный недостаток нового iPhone

iPhone 7s может стать толще, выше и шире по сравнению с iPhone 7. По этой причине к новому смартфону могут не подойти аксессуары от прошлогоднего устройства. Об этом сообщил портал Giga Apple со ссылкой на анонимные источники.

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7,21 миллиметра

0,1 миллиметра

7,1 миллиметра

По его данным, размеры iPhone 7s по высоте, ширине и толщине равняются 138,44×67,27×. У прежней модели эти значения меньше в среднем на— 138,31×67,14×

При каждодневном использовании эта разница не будет заметна, но плотно прилегающие чехлы для iPhone 7 могут не подойти к iPhone 7s, считает издание.

По словам источника, такие изменения произойдут из-за использования стеклянной крышки корпуса вместо алюминиевой. По слухам, новые iPhone получат беспроводную зарядку, что и станет причиной изменения конструкции смартфона.

iPhone 8 анонсируют на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Считается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него получит сканер лица.