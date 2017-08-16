Назван главный недостаток нового iPhone

iPhone 7s может стать толще, выше и шире по сравнению с iPhone 7. По этой причине к новому смартфону могут не подойти аксессуары от прошлогоднего устройства. Об этом сообщил портал Giga Apple со ссылкой на анонимные источники.
При каждодневном использовании эта разница не будет заметна, но плотно прилегающие чехлы для iPhone 7 могут не подойти к iPhone 7s, считает издание.
По словам источника, такие изменения произойдут из-за использования стеклянной крышки корпуса вместо алюминиевой. По слухам, новые iPhone получат беспроводную зарядку, что и станет причиной изменения конструкции смартфона.
iPhone 8 анонсируют на ежегодной презентации Apple осенью 2017 года. По слухам, он получит безрамочный дисплей, в верхней части которого будет прорезь под разговорный динамик, датчики и камеру. Считается, что устройство лишится сканера отпечатков пальцев и вместо него получит сканер лица.