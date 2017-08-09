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Техноблог

Новый iPhone 8 выпустят только в трех цветах

Фото из Интернета. Обычно iPhone выпускали в пяти цветах

Вся линейка новых смартфонов Apple, включая iPhone 7s, 7s Plus и 8 будет доступна только в трех цветах. По мнению аналитика Минг-Чи Куо из компании KGI Securities, это «черный оникс», серебристый и золотой. Пользователи не смогут купить новые смартфоны в матовом черном и розовом корпусе, сообщило издание theRunet.

Впервые о том, что количество цветов ограничат, стало известно благодаря фото на Weibo с изображением трех смартфонов, но на картинке можно было увидеть телефон в цвете «розовое золото». Судя по всему, настоящий цвет не удалось передать из-за плохого качества снимка. Как сообщил Куо изданию MacRumors, розовый все же уберут.

Аналитик рассказал, что все смартфоны будут поддерживать опцию «быстрой зарядки», но для этого придется купить адаптер USB Type C.

Apple начнет тестировать производственные линии в конце августа, а к массовому выпуску устройств приступит в середине сентября. Таким образом, в магазинах устройства окажутся к концу месяца. По данным Куо, всего выпустят 2-4 миллиона экземпляров iPhone 8. Полностью удовлетворить спрос на новую модель Apple сможет только в первые месяцы 2018 года.

Куо завоевал себе прочную репутацию за счет выпуска прогнозов о планах Apple, которые не раз подтверждались. Он говорил в феврале, что iPhone 8 может получить увеличенный OLED-дисплей размером 5,8 дюйма, который в последнее время не раз появлялся на различных фото и видео.

Одной из последних стала публикация фото iPhone 8 в защитном футляре. Картинку опубликовал репортер Эван Бласс, которого считают доверенным источником. Таким образом, это самое близкое к оригиналу изображение, которое есть на сегодня. Смартфон на фото находится в специальном спортивном чехле с ярко-зелеными бамперами. Защитный футляр — продукт сторонних разработчиков.

Картинка подтверждает все слухи: у iPhone 8 будет большой дисплей, почти отсутствуют рамки, а сверху есть небольшое пространство для камеры и динамика. Эксперт также сообщил, что новую модель можно будет разблокировать через так называемый Face ID или сканер лица.
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