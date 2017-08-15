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Техноблог

В Антарктиде подо льдами обнаружили более 90 вулканов

Фото Fotolia/David. Антарктида — самый высокий континент на земле. Она возвышается над уровнем моря в среднем на 2000 метров. Высота центральной части континента достигает 4500 метров

Группа исследователей из Эдинбургского университета обнаружила 91 вулкан подо льдами в Антарктиде. Об этом сообщила газета The Guardian.

Как отмечает издание, гряда вулканов может претендовать на звание самого крупного вулканического пояса планеты.

Вулканы высотой от 100 до 3850 метров находятся на западной окраине материка и покрыты двухкилометровым слоем льда.

Чтобы обнаружить ранее неизвестные вулканы, ученые при помощи радаров, установленных на самолетах и наземных транспортных средствах, исследовали скрытую подо льдом поверхность континента. Затем сопоставили полученные данные со снимками из космоса, чтобы вычислить наиболее вероятное расположение вулканов.

«Мы также предполагаем, что на дне моря под шельфом ледника Росса есть еще вулканы, поэтому, думаю, что, вероятно, в этом регионе окажется самая высокая концентрация вулканов в мире», — заявил один из участников исследования Роберт Бингэм.

Теперь исследователям предстоит установить, насколько активны найденные ими вулканы и каков риск их извержения.

Ученые полагают, что если хотя бы один из вулканов проснется, это приведет к дестабилизации ледяных покровов Антарктики и выходу льда в море.

Ледовый щит Антарктиды ежегодно «расстается» с 2,8 тысячи кубометров льда. В последнее десятилетие, как зафиксировали исследователи, интенсивность сокращения ледяного покрова возросла.

Пять самых опасных вулканов на планете Земля

Географ Мэттью Блэкетт из Университета Ковентри в Великобритании 11 апреля назвал пять самых опасных вулканов Земли. Их извержение, как показывают расчеты, может привести к гибели тысяч человек. По мнению ученого, наибольшую опасность представляют действующие вулканы:

  • Везувий (Италия);
  • Ньирагонго (Демократическая Республика Конго);
  • Попокатепетль (Мексика);
  • Кракатау (Индонезия);
  • Пэктусан (Северная Корея).
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