В Антарктиде зафиксировали самое быстрое в истории обрушение ледника

В Антарктиде зафиксировано самое быстрое в истории обрушение ледника. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По его данным, на востоке Антарктического полуострова исследователи зафиксировали беспрецедентное событие — ледник Гектория отступил примерно на восемь километров всего за два месяца.

Это стало самым стремительным таянием среди всех наземных ледников Антарктиды, известных на сегодняшний день.

По данным исследования, опубликованного в Nature Geoscience, в ноябре—декабре 2022 года ледник терял до полумили в день. Такое рекордное обрушение стало возможным из-за особенностей подледного рельефа — плоского морского дна, которое позволило леднику на короткое время «всплыть», после чего он разломился на крупные плиты.

Если бы ученые наблюдали за процессом реже, например, с интервалом в несколько месяцев, они бы не заметили, что за двое суток ледник потерял около двух с половиной километров массы.

Ледяная равнина под Гекторией — почти плоская зона под уровнем моря, где лед лишь частично соприкасается с дном. Такая конфигурация делает ледники особенно уязвимыми: достаточно небольшого истончения, чтобы ледяной массив начал скользить, теряя устойчивость.

2025-й станет вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений — ВМО

Когда толщина льда уменьшилась до критического уровня, гравитация и плавучесть довершили разрушение. Фронт ледника буквально «всплыл» и разломился, образовав серию айсбергов. В это же время сейсмические станции зафиксировали шесть ледниковых землетрясений — характерный сигнал масштабного обрушения.

Спутниковые наблюдения показали шестикратное ускорение потока льда и утончение его поверхности примерно на 80 метров в год. Примечательно, что процесс не был связан с повышением температуры океана или активным таянием на поверхности. Главную роль сыграло исчезновение сезонного припая, который ранее сдерживал движение льда и гасил волновые колебания.

Ученые сравнивают этот случай с обрушением шельфового ледника Ларсена в 2002 году, после которого соседние ледники также ускорили движение и начали стремительно истончаться.

Хотя Гектория — относительно небольшой ледник, его поведение может стать тревожным сигналом. Плоские подледные равнины встречаются и под более крупными антарктическими ледниками, а значит, подобные «всплески плавучести» могут значительно ускорить глобальное повышение уровня моря.

«Если такие же условия существуют под другими ледниками, мы можем увидеть рост уровня моря гораздо раньше, чем предсказывают модели», — отмечает соавтор исследования, старший научный сотрудник CIRES Тед Скамбос.

Теперь исследователи анализируют спутниковые и сейсмические данные, чтобы выявить другие зоны с подобной геометрией. Эти участки считаются «точками раннего предупреждения»: малейшее истончение льда здесь может привести к внезапному всплытию и разрушению ледников.

Авторы работы подчеркивают: климатические модели должны учитывать не только постепенные процессы таяния, но и резкие эпизоды, когда ледник буквально теряет опору и обрушивается за считанные дни. Такие явления способны сместить прогнозы по повышению уровня мирового океана на десятилетия вперед.
В Антарктиде зафиксировали самое быстрое в истории обрушение ледника
