В США создали 12-тонного боевого робота

В США показали 12-тонного боевого робота Eagle Prime, создателем которого выступила компания MegaBots. Об этом сообщил korrespondent.net.
Как отмечают инженеры компании, робот будет представлять США на дуэли подобных машин.
Ролик с демонстрацией машины обнародован на странице компании на YouTube.
Издание сообщило, что для управления машиной нужны два пилота, которые располагаются в специальной кабине.
Вес робота составляет свыше 12 тонн, а высота — около
Новинку оснастили V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 430 лошадиных сил. Кроме того, робот получил гигантскую клешню, а также пушку.
Ожидается, что Eagle Prime примет участие в дуэли с китайским роботом Monkey King уже в августе.