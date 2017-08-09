В США создали 12-тонного боевого робота

В США показали 12-тонного боевого робота Eagle Prime, создателем которого выступила компания MegaBots. Об этом сообщил korrespondent.net.

Как отмечают инженеры компании, робот будет представлять США на дуэли подобных машин.

Ролик с демонстрацией машины обнародован на странице компании на YouTube.

Издание сообщило, что для управления машиной нужны два пилота, которые располагаются в специальной кабине.

Вес робота составляет свыше 12 тонн, а высота — около 5 метров .

Новинку оснастили V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 430 лошадиных сил. Кроме того, робот получил гигантскую клешню, а также пушку.

Фото из Интернета. Китайский гигантский робот Monkey King

Ожидается, что Eagle Prime примет участие в дуэли с китайским роботом Monkey King уже в августе.