21:04
+34
USD 69.34
EUR 81.87
RUB 1.16
Техноблог

В США создали 12-тонного боевого робота

В США показали 12-тонного боевого робота Eagle Prime, создателем которого выступила компания MegaBots. Об этом сообщил korrespondent.net.

Как отмечают инженеры компании, робот будет представлять США на дуэли подобных машин.

Ролик с демонстрацией машины обнародован на странице компании на YouTube.

Издание сообщило, что для управления машиной нужны два пилота, которые располагаются в специальной кабине.

Вес робота составляет свыше 12 тонн, а высота — около 5 метров.

Новинку оснастили V-образным восьмицилиндровым двигателем мощностью 430 лошадиных сил. Кроме того, робот получил гигантскую клешню, а также пушку.

Фото из Интернета. Китайский гигантский робот Monkey King

Ожидается, что Eagle Prime примет участие в дуэли с китайским роботом Monkey King уже в августе.
Ссылка:
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Facebook пытается получить право оповещать пользователей о запросе от спецслужб
Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за $3 миллиона
Появился мини-робот для борьбы с вредной привычкой котов лазать по столам
В США робот напечатал здание за 14 часов
Из-за взорвавшегося на руке фитнес-браслета Fitbit американка получила ожоги
Новый экран для смартфона сам «залечит» царапины
Робот Flippy с искусственным интеллектом готовит бургеры
Первый робот-патрульный заступил на службу в Китае
США начали запрашивать информацию об аккаунтах иностранцев в соцсетях
Спецслужбы США получили право взламывать компьютеры и телефоны в любой стране мира
Популярные новости
BLUBOO S8&nbsp;станет серьезным противником Galaxy&nbsp;S8 BLUBOO S8 станет серьезным противником Galaxy S8
Пользователи WhatsApp вновь под ударом&nbsp;&mdash; началась новая фишинговая атака Пользователи WhatsApp вновь под ударом — началась новая фишинговая атака
Презентован Galaxy S8&nbsp;Active&nbsp;&mdash; флагманский смартфон в&nbsp;защищенном корпусе Презентован Galaxy S8 Active — флагманский смартфон в защищенном корпусе
Ученые рассказали, что произойдет, если взорвать Луну Ученые рассказали, что произойдет, если взорвать Луну
Бизнес
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!
Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по&nbsp;запуску &laquo;Безопасного города&raquo; Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по запуску «Безопасного города»
O!TV&nbsp;&mdash; мобильное приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;для просмотра&nbsp;ТВ в&nbsp;Кыргызстане O!TV — мобильное приложение № 1 для просмотра ТВ в Кыргызстане
&laquo;Звонок за&nbsp;счет друга&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; вас всегда выручат! «Звонок за счет друга» от MegaCom — вас всегда выручат!