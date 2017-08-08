Флагманский смартфон Galaxy S8 от Samsung без преувеличения можно назвать хитом южнокорейского производителя, сумевшим побить рекорды продаж гаджетов прошлых поколений. Об этом пишет портал 3DNews.
Аппараты семейства Galaxy Sx Active ориентированы на тех, кто любит путешествовать вдали от цивилизации и предпочитает головокружительное времяпрепровождение. В этом году ожидаемым пополнением всепогодного мобильного ассортимента Samsung стал смартфон Galaxy S8 Active.
Смартфон оказался одним из самых мощных на сегодня решений в классе защищенных от пыли, влаги и падений корпусе. Но не обошлось и без отличий. В Galaxy S8 Active установлен AMOLED-экран с аналогичной диагональю
В ударопрочном корпусе разместились 4 гигабайта оперативной памяти; 64-гигабайтный флеш-накопитель и слот для карт microSD. Тыльная камера на 12 мегапикселей и 8-мегапиксельный фронтальный модуль. Отдельная кнопка для быстрого запуска голосового ассистента Bixby. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, что на 1000 мАч больше емкости батареи S8 и на 500 мАч батареи S8+.
Samsung Galaxy S8 Active не боится хорошей встряски и суровых погодных условий, невосприимчив к пыли и к погружению в воду. Последнее, правда, ограничивается глубиной в
Вдобавок Galaxy S8 Active отвечает военным требованиям и гарантирует целостность всех компонентов смартфона при падении с высоты до
Samsung Galaxy S8 Active предлагается в двух цветах — золотистом и темно-сером. Оформить предзаказ на него станет возможным с 8 августа.
Стоимость Samsung Galaxy S8 Active составит от $850. Кроме того, представители компании не упомянули, когда смартфон появится в свободной продаже.