Флагманский смартфон Galaxy S8 от Samsung без преувеличения можно назвать хитом южнокорейского производителя, сумевшим побить рекорды продаж гаджетов прошлых поколений. Об этом пишет портал 3DNews.

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По его данным, по традиции вместе с базовыми версиями, коими значатся Galaxy S8 и S8+, компания выпускает фаблеты серии Note и смартфон для любителей активно-экстремального отдыха — модификацию смартфона S-серии в защищенном корпусе.

Аппараты семейства Galaxy Sx Active ориентированы на тех, кто любит путешествовать вдали от цивилизации и предпочитает головокружительное времяпрепровождение. В этом году ожидаемым пополнением всепогодного мобильного ассортимента Samsung стал смартфон Galaxy S8 Active.

Смартфон оказался одним из самых мощных на сегодня решений в классе защищенных от пыли, влаги и падений корпусе. Но не обошлось и без отличий. В Galaxy S8 Active установлен AMOLED-экран с аналогичной диагональю 5,8 дюйма , но выполнен он без фирменных загнутых краев. Роль защитного стекла отведена Corning Gorilla Glass 5.

Фото 3DNews. Новинка по традиции получила две камеры - основную и фронтальную

В ударопрочном корпусе разместились 4 гигабайта оперативной памяти; 64-гигабайтный флеш-накопитель и слот для карт microSD. Тыльная камера на 12 мегапикселей и 8-мегапиксельный фронтальный модуль. Отдельная кнопка для быстрого запуска голосового ассистента Bixby. Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч, что на 1000 мАч больше емкости батареи S8 и на 500 мАч батареи S8+.

Samsung Galaxy S8 Active не боится хорошей встряски и суровых погодных условий, невосприимчив к пыли и к погружению в воду. Последнее, правда, ограничивается глубиной в 1,5 метра и временным интервалом в 30 минут.

Вдобавок Galaxy S8 Active отвечает военным требованиям и гарантирует целостность всех компонентов смартфона при падении с высоты до 1,5 метров на поверхность без выступающих участков. Этому способствует металлический корпус и его защитный пластиковый бампер, дополненный прорезиненными элементами для смягчения удара.

Фото 9to5Google.com. Как утверждают представители компании, смартфон должен выдержать получасовое погружение в воду

Samsung Galaxy S8 Active предлагается в двух цветах — золотистом и темно-сером. Оформить предзаказ на него станет возможным с 8 августа.

Стоимость Samsung Galaxy S8 Active составит от $850. Кроме того, представители компании не упомянули, когда смартфон появится в свободной продаже.