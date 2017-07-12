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Техноблог

Samsung Galaxy Note 8 покажут уже в августе
Южнокорейские разработчики могут показать новый фаблет Samsung Galaxy Note 8 незадолго до ежегодной выставки IFA в Берлине, сообщают российские СМИ.
 

По словам одного из топ-менеджеров Samsung, устройство анонсируют в Нью-Йорке уже в августе, однако точную дату разработчики пока не назвали. Тем не менее инсайдеры уверены, что презентация состоится 23 августа. Продажи фаблета могут начаться по всему миру уже в сентябре.

Ранний запуск произойдет на фоне слухов о том, что Apple собирается отложить выпуск iPhone 8 из-за трудностей с поставкой некоторых комплектующих.

Galaxy Note 8, скорее всего, получит 6,3-дюймовый безрамочный дисплей. Кроме того, разработчики оснастят девайс обновленным стилусом S-Pen.
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