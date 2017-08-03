Пользователей WhatsApp предупредили о новой фишинговой атаке. Об этом сообщил разработчик антивирусного программного обеспечения ESET.
Ссылка ведет на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. Введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счета жертвы.
Обману способствует то, что в прошлом WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования. Но сервис отказался от этого еще в январе 2016 года и сейчас бесплатен для абонентов.