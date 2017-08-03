Пользователей WhatsApp предупредили о новой фишинговой атаке. Об этом сообщил разработчик антивирусного программного обеспечения ESET.

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По данным экспертов компании, потенциальная жертва получает по электронной почте письмо якобы от лица WhatsApp. В нем сообщается, что пробный период использования мессенджера завершен, а чтобы «продлить подписку», пользователю предлагают перейти по ссылке и обновить платежную информацию.

Ссылка ведет на фишинговый сайт мошенников с формой ввода данных банковской карты. Введенная информация отправится напрямую злоумышленникам и будет использована для снятия средств со счета жертвы.

Обману способствует то, что в прошлом WhatsApp действительно взимал абонентскую плату после года бесплатного использования. Но сервис отказался от этого еще в январе 2016 года и сейчас бесплатен для абонентов.