WhatsApp и Twitter оказались худшими в защите данных пользователей

WhatsApp и Twitter оказались худшими в защите пользовательских данных от властей. Такие данные представлены в отчете американских экспертов, специализирующихся на защите прав граждан, сообщает РБК.

Эксперты проанализировали открытые данные, предоставленные 26 крупными интернет-компаниями. Максимальное количество баллов получили Adobe, облако Dropbox, сервис для заказа такси Lyft, платформа для разработки сайтов Wordpress, а также Uber.

Хуже всего справляются с защитой пользовательских данных Airbnb, Twitter, Tumblr и WhatsApp.

WhatsApp, согласно отчету, не информирует пользователей о запросах от властей, не гарантирует им защиту от передачи данных, а также у него нет правил относительно проверки «секретных запросов» от спецслужб США.

Facebook, Google, LinkedIn и Microsoft недополучили одну «звезду» в пункте об NSL-запросах, а корпорация Apple недобрала один балл, так как не имеет публичной кампании против «секции 702».