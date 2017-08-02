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Техноблог

Ученые рассказали, что произойдет, если взорвать Луну

Американские исследователи выяснили, как на Землю повлияет взрыв Луны. Выводы оказались печальными — скорей всего при этом человечество погибнет. Все потому, что наш спутник превратится в космическую пыль и Земля станет непредсказуемой планетой. При этом жизни на ней уже не будет, пишет svpressa.ru со ссылкой на другие издания.

Как сообщает Vladtime.ru, после взрыва частицы Луны попадут в океан и вызовут сильное цунами. Волны в итоге затопят все живое. Кроме того погибнет и подводный мир — его убьет лунный дождь.

Кстати, специалисты выдвинули предположение, что Луна может исчезнуть по вине самих людей. Спутник могут взорвать новыми изобретениями.

Ранее ученые выяснили, что через 65 миллионов лет Луна упадет на Землю. Однако, по словам специалистов, это произойдет лишь в том случае, если ранее Землю вместе с ее спутником не поглотит Солнце.
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