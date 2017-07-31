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Техноблог

Срок выхода нового iPhone под угрозой из-за проблем с поставкой деталей
Фото DigiMedia.ru. Задержка с выходом нового iPhone может сыграть на руку главному конкуренту Apple — корпорации Samsung

Эксперты и участники рынка опасаются, что Apple может перенести презентацию нового iPhone из-за проблем с поставками деталей. Об этом написала газета The Financial Times.

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По ее данным, новая версия смартфона будет оснащена дисплеем из органических светодиодов (OLED), который будет занимать всю переднюю поверхность, без рамок по краям. Между тем нехватка таких дисплеев, а также ряда других частей может стать проблемой для Apple.

Традиционно новые iPhone поступают в продажу в сентябре, внося существенный вклад в прибыль и выручку Apple за четвертый финансовый квартал. Теперь же эксперты полагают, что масштабные поставки смартфона начнутся не ранее октября, то есть продажи будут учтены уже в новом финансовом году.

Этим может воспользоваться главный конкурент Apple — южнокорейская Samsung, которая 23 августа презентует новый флагманский смартфон Note 8.
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