Adobe «убьет» Flash Player в 2020 году

Adobe официально объявила, что снижение пользовательского интереса сподвигло компанию принять решение перестать поддерживать Flash на настольных компьютерах и ноутбуках к 2020 году.

Согласно статистике компании, в 2014-м 80 процентов пользователей Chrome посещали сайты с Flash ежедневно. В этом году — 17.

Firefox по умолчанию отключил flash из-за проблем безопасности. Google перестала обновлять Flash в Chrome, используя вместо этого вместо HTML5.

Adobe перестанет поддерживать и распространять Adobe Flash Player в конце 2020 года.