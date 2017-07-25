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Техноблог

C осени Microsoft перестанет поддерживать редактор Paint

С осени легендарный графический редактор Paint больше не будет поддерживаться компанией Microsoft. Об этом сообщили российские СМИ.

Программа для рисования «отправляется на свалку» и больше не будет включаться в операционную систему Windows.

Microsoft Paint, вездесущее программное обеспечение, привычное и любимое миллионами пользователей, доживающее свои «последние дни», впервые появилось в 1985 году на базе операционной системы Windows 1.0.

«В новой сборке Windows 10 вместо него система Creators включит новое приложение Paint 3D, обладающее расширенным функционалом. Несмотря на схожесть названий, новая 3D-версия работает совсем по-другому и практически не похожа на оригинал», — говорится в сообщении.
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