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Техноблог

В Китае предотвращают самоубийства через интернет

Фото BBC News. Программное обеспечение Хуан Жишена активно ищет в Weibo ключевые слова

Группа китайских ученых во главе с Хуаном Жишеном разработала программу «Дупло» для отслеживания сообщений о попытках самоубийств. Об этом сообщила BBC News.

Ученые работают в Свободном университете Амстердама. Там же находятся серверы «Дупла». Они обрабатывают сообщения в китайской социальной сети «Вэйбо» и определяют, кому стоит оказать помощь.

«Дуплом» назвали места в интернете, где люди охотно делятся своими секретами.

В сообществе «Дупло» работают добровольцы из разных областей Китая. Они получают данные о попытках самоубийств и пытаются их предотвратить. Если добровольцы по какой-то причине не могут связаться с человеком, оставившим тревожное сообщение, они передают данные местной полиции.

Искусственный интеллект анализирует текст сообщения и оценивает вероятность самоубийства по шкале от одного до десяти.

Девять баллов означают крайне высокую вероятность самоубийства. Десять дают сигнал немедленно действовать. В случаях ниже шести баллов добровольцы стараются не вмешиваться.

Сейчас по всему Китаю насчитывается около 600 добровольцев, которые помогли спасти почти 700 человек за последние полтора года.
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