Atari выпустила кепку с встроенными динамиками

Atari, больше известная как производитель игровых консолей, анонсировала Speakerhat — бейсболку с двумя встроенными, высококачественными динамиками. Новинка стала первым продуктом, вышедшим в рамках линейки Atari Connected Life. Об этом сообщает портал «Вести».

Уточняется, что в козырек бейсбольной кепки также встроен микрофон, который подключается к другим устройствам по Bluetooth и позволяет управлять ими через голосовые команды. Таким образом, аппарат мало чем отличается от обычных Bluetooth-наушников.

Новинка рассчитана в первую очередь на «фитнес-энтузиастов». Компания заверила, что Speakerhat выдают «принципиально новый опыт социального звука», а режим Multiplayer Mode позволяет нескольким пользователям одновременно слушать одинаковый аудиопоток.