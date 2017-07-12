В мессенджере Facebook появится реклама

Разработчики официального мессенджера Facebook объявили о скором запуске возможности размещения коммерческих объявлений в приложении. Об этом со ссылкой на официальный блог сервиса сообщают СМИ.

Реклама будет размещаться на основной вкладке мессенджера между диалогами. При желании пользователи смогут нажать на объявление и мгновенно перейти на сайт бренда либо начать разговор с его представителем.

Параметры рекламы будут зависеть от размера экрана смартфона, а также количества сохраненных диалогов. Как отмечает издание TechCrunch, система таргетирования объявлений не будет учитывать содержание переписки пользователей.