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Техноблог

В мессенджере Facebook появится реклама
Разработчики официального мессенджера Facebook объявили о скором запуске возможности размещения коммерческих объявлений в приложении.  Об этом со ссылкой на официальный блог сервиса сообщают СМИ.

Реклама будет размещаться на основной вкладке мессенджера между диалогами. При желании пользователи смогут нажать на объявление и мгновенно перейти на сайт бренда либо начать разговор с его представителем.

Параметры рекламы будут зависеть от размера экрана смартфона, а также количества сохраненных диалогов. Как отмечает издание TechCrunch, система таргетирования объявлений не будет учитывать содержание переписки пользователей.
 

Рекламодатели получат доступ к новому инструменту до конца июля 2017 года. При этом в разных регионах мира запуск функции будет происходить постепенно. Сроки появления рекламы у российских пользователей не раскрываются.
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