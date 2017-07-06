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Техноблог

Facebook пытается получить право оповещать пользователей о запросе от спецслужб

Компания Facebook судится с федеральными правоохранительными органами США за возможность уведомлять своих пользователей о передаче конфиденциальных данных американским властям. Об этом сообщает Life со ссылкой на BuzzFeed.

Уточняется, что руководство компании не устраивает, что спецслужбы имеют право запретить информировать пользователей, на имя которых пришел запрос на раскрытие информации. По мнению представителей социальной сети, действия правоохранительных органов дважды нарушают Первую поправку американской конституции, гарантирующую свободу слова.

Facebook пытается поставить правомерность указа о неразглашении под сомнение и надеется выяснить, могут ли пользователи, чья анонимность находится под угрозой, оспаривать ордеры.

«Правозащитник Артур Спитцер считает, что действия спецслужб нарушают и Четвертую поправку, которая запрещает необоснованные обыски. Согласно этой законодательной норме, правоохранители обязаны сообщать обо всех предметах, изымаемых в интересах следствия», — информирует издание.

Как отмечает BuzzFeed, социальную сеть поддержали восемь технологических гигантов, включая Microsoft, Apple и Google, а также группа правозащитников и адвокатов. Рассмотрение дела по существу начнется в сентябре 2017 года, но конкретная дата не называется.
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