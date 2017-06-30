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Ученые из NASA сфотографировали на Марсе «Ниагарский водопад»
Фото NASA. Расплавленная порода течет вниз каскадом на разных уровнях

Снимок потоков лавы на Марсе сделали ученые NASA. Эти потоки напомнили астрономам знаменитый Ниагарский водопад, написала «Правда.ru».

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Трехмерное изображение лавы получено при помощи камеры MRD. В расплавленном виде она ведет себя так же, как и вода. Извержение произошло в западной части вулканической провинции Тарсис, на северном краю кратера диаметром 30 километров.

Окружив край кратера, поток лавы поднялся до такого уровня, что прорвал его в четырех местах. Вниз расплавленная порода течет каскадом на разных уровнях.

«Похоже, потоков было недостаточно для заполнения или даже покрытия ранее существовавших месторождений кратера. Об этом свидетельствуют более темные участки лавы, которые перекрывают старые и, возможно, более пыльные», — говорится на сайте NASA.
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