Ученые из NASA сфотографировали на Марсе «Ниагарский водопад»

Снимок потоков лавы на Марсе сделали ученые NASA. Эти потоки напомнили астрономам знаменитый Ниагарский водопад, написала «Правда.ru».

Читайте по теме NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

30 километров

Трехмерное изображение лавы получено при помощи камеры MRD. В расплавленном виде она ведет себя так же, как и вода. Извержение произошло в западной части вулканической провинции Тарсис, на северном краю кратера диаметром

Окружив край кратера, поток лавы поднялся до такого уровня, что прорвал его в четырех местах. Вниз расплавленная порода течет каскадом на разных уровнях.

«Похоже, потоков было недостаточно для заполнения или даже покрытия ранее существовавших месторождений кратера. Об этом свидетельствуют более темные участки лавы, которые перекрывают старые и, возможно, более пыльные», — говорится на сайте NASA.