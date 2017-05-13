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Техноблог

Названа дата начала продаж легендарной Nokia 3310

Фото Andro-news.com. Обновленному мобильнику пророчат высокие спрос и продажи

Продажи обновленного телефона Nokia 3310, выпущенного компанией HMD Global, которая владеет правами на бренд, начнутся 24 мая в Великобритании. Об этом сообщило rg.ru.

Чуть позднее приобрести новинку смогут жители Германии — 26 мая. Покупателям из Нидерландов и Бельгии девайс станет доступен 5 июня.

Стоимость новинки в странах Европы составит около 60 евро.

Анонс мобильника Nokia 3310, который внешне отдаленно напоминает легендарный аппарат финского производителя, состоялся в конце февраля в Барселоне на выставке Mobile World Congress.

Аппарат оснащен 2,4-дюймовым экраном с разрешением 240×320 пикселей, двухмегапиксельной камерой и 16 мегабайтами (а не гигабайтами) памяти. Ее можно расширить картами microSD емкостью до 32 гигабайт. Производитель обещает, что аппарат может работать месяц в режиме ожидания.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/51645/
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