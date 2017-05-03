Специалисты Google, Apple и Facebook обучат IT-предпринимателей Бишкека

Специалисты Google, Apple, Facebook, LinkedIn обучат IT-предпринимателей Бишкека. Об этом сообщил менеджер компании Google по развитию нового бизнеса в Центральной Азии Тилек Мамутов.

«Специалисты крупных IT-компаний из Силиконовой долины проведут пятидневный тренинг в Бишкеке. Они помогут предпринимателям составить бизнес-план, подготовить проект для привлечения инвестиций», — рассказал он.

По словам Тилека Мамутова, заявки принимаются до 19 мая. «Прошедших отбор участников поделят на 12 команд, их будут обучать 15 высококвалифицированных специалистов из мировых IT-компаний», — пояснил он.