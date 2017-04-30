Браузеры следят за каждым вашим движением. Как узнать, что они запоминают

Каждую секунду браузер наблюдает за тем, чем вы занимаетесь в открытом окошке. Нет, это не адреса сайтов, а поведенческая информация, которая накапливается в фоновом режиме. «Лайфхакер» нашел, где можно узнать о собираемых данных.

Как отмечают эксперты, первый цифровой след вы оставляете после того, как нажимаете на иконку браузера: сеанс начался в такое-то время из такой-то точки планеты. Это очевидно и никого не удивляет. Куда интереснее, если вы запустили приватный режим и через пару минут оставили мышку в покое. И такие сведения о вас тоже собирают. Экспериментальная страничка Clickclickclick это подтвердит.

Перейдите по ссылке, и вы увидите зеленую кнопку в центре экрана, мимо которой пробегает поток непонятной информации. На самом деле это первые сведения о вашей браузерной активности.

Фото скрин ИА «24.kg». Браузер четко отслеживает любые ваши манипуляции

Например, вам расскажут о перемещениях курсора вплоть до расстояния в пикселях, о времени простоя, случайных кликах, наведении мышки на объекты, изменении размера окна, параметрах компьютера, операционной системе и много другом. Данные обновляются по мере того, как вы продолжаете пользоваться браузером.

Обратите внимание на счетчик в правом верхнем углу. Проект выполнен на манер игры: чем больше действий, тем больше процентов капает. Сложно сказать, чем наградят при достижении 100 процентов, ведь намотать их практически нереально. Перейдите к достижениям, чтобы убедиться в этом самостоятельно.

Так, ради сотки придется провести долгие часы в бездействии или зайти на сайт в определенное время с Internet Explorer. И это только известные цели. К слову, прогресс сохраняется, поэтому вы можете вернуться к соревнованию в удобное для себя время.

Если пробежаться по статистике Clickclickclick, становится понятно, что браузер знает нас с такого ракурса, о котором мы вообще не задумываемся.

Наверное, нет ничего ужасного в том, чтобы программа запоминала, с какой скоростью мы кликаем мышкой, в каком порядке запускам любимые сайты и где оставляем курсор, пока читаем.

С другой стороны, эта информация выдаст любого человека с потрохами, даже если он будет осторожничать: поведение и привычки контролировать очень сложно. Умерить любопытство Chrome, Firefox и Opera помогут расширения или браузеры для безопасного серфинга.