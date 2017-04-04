Владельцы гаджетов Samsung получили ожоги

В Интернете появились сообщения о том, что «умные» часы Samsung оставляют повреждения на коже пользователей. На устройство Gear Fit2 пожаловались около ста человек, сообщил The Daily Mail.

Как отмечается, многие рассказы о полученных ожогах опубликовали на страницах Samsung в соцсетях. Однако представители южнокорейской компании заявили, что ничего не знают о проблеме и пока не готовы дать комментарий.