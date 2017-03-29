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Техноблог

Почти каждый пятый мобильный телефон в мире — подделка

Фото «Газета.ру». ОЭСР предупреждает: подделки опасны для здоровья и безопасности пользователей

Почти каждый пятый мобильный телефон и каждая четвертая консоль для видеоигр, которые продаются в мире, являются подделкой. Об этом говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ОЭСР отмечают, что торговля поддельной техникой в мире растет, что плохо сказывается на покупателях, производителях и государственных финансах.

Организация опубликовала доклад, посвященный торговле поддельным информационно-коммуникационным оборудованием. В нем анализируются таможенные данные за 2013 год, а также отмечается, что на подделки приходится 6,5 процента всей мировой торговли такой техникой. Доля подделок на других рынках, по данным за 2016 год, составляет около 2,5 процента.

Общий объем торговли поддельной коммуникационной техникой в ОЭСР оценили в $143 миллиарда.

Две трети подделок доставляется с помощью почты и экспресс-доставок, что затрудняет их выявление.

Помимо мобильных телефонов и игровых приставок часто подделывают карты памяти, адаптеры и прочие аксессуары. Чуть реже — пульты управления, ноутбуки, компьютеры и планшеты.

По мнению ОЭСР, высокий спрос на смартфоны и другую технику и аксессуары делает этот рынок особенно привлекательным для изготовителей фальшивок.

Основным источником поддельной техники, согласно докладу ОЭСР, является Китай.

ОЭСР предупреждает, что поддельная техника может быть опасна для здоровья и безопасности пользователей. Например, из-за нее под угрозой могут оказаться личные данные пользователей.

В поддельной технике могут обнаружиться вредные вещества вроде свинца и кадмия. Могут возникнуть проблемы с зарядкой и аккумуляторами, которые могут самовоспламениться или ударить владельца током.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/48206/
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