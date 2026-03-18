Платить не надо. Google открыла ИИ Personal Intelligence для пользователей

Google объявила о расширении доступа к функции Personal Intelligence, ранее доступной только подписчикам платных тарифов Google AI. Нововведение станет доступно всем пользователям и будет интегрировано в экосистему Gemini, в браузер Google Chrome через веб-версию сервиса и в новый режим AI Mode, сообщает 9to5Google.

Функция ориентирована на персонализацию взаимодействия с искусственным интеллектом за счет анализа пользовательских данных. Система использует информацию из сервисов Google, включая Workspace (Gmail, «Google Календарь» и «Google Диск»), а также «Google Фото», YouTube, «Google Карты» и «Google Поиск». На основе анализа текста, изображений и видео ИИ формирует контекст о предпочтениях пользователя и адаптирует ответы без необходимости детализированных запросов.

Технология позволяет решать практические задачи с минимальным вводом данных. В частности, система может помогать в диагностике устройств, определять модель по цифровым чекам и предлагать рекомендации по устранению неисправностей. В путешествиях ИИ способен автоматически предлагать маршруты, учитывать вкусовые предпочтения при выборе мест питания и оптимизировать перемещения, включая подсказки по пересадкам и времени до вылета.

Запуск функции для бесплатных пользователей изначально заработает в США. Для активации функции потребуется аккаунт Google и ручное включение.