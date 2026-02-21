Миру грозит дефицит памяти: производители распродали все жесткие диски

Производители жестких дисков распродали все мощности до 2027 года. Гиперскейлеры выкупили почти весь выпуск HDD у Seagate и Western Digital, оставив корпоративный рынок без свободных поставок.

Крупнейшие производители жестких дисков сообщили, что их производственные мощности уже полностью распределены на ближайшие годы — главным образом из-за стремительного роста инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Во время отчетных конференций представители Seagate и Western Digital подтвердили, что весь объем выпуска на 2026 год уже продан, а часть поставок на 2027–2028 годы зарезервирована по долгосрочным контрактам.

Глава Western Digital Тианг Ю Тан заявил, что компания практически полностью обеспечена заказами до конца 2026 года и уже заключила соглашения с рядом клиентов на последующие годы. Аналогичную ситуацию описал и генеральный директор Seagate Дэйв Мосли, отметив, что свободных мощностей у компании на ближайшие два года не осталось.

По данным отраслевых источников, схожее положение складывается и у третьего крупного производителя — Toshiba, хотя официальных заявлений от компании пока не поступало.

Хотя жесткие диски почти исчезли из персональных компьютеров и ноутбуков, они остаются самым дешевым способом хранения больших объемов данных. Поэтому именно HDD активно используют дата-центры, облачные платформы и компании, занимающиеся обучением крупных моделей искусственного интеллекта.