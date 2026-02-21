21:45
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Техноблог

Миру грозит дефицит памяти: производители распродали все жесткие диски

Производители жестких дисков распродали все мощности до 2027 года. Гиперскейлеры выкупили почти весь выпуск HDD у Seagate и Western Digital, оставив корпоративный рынок без свободных поставок.

Крупнейшие производители жестких дисков сообщили, что их производственные мощности уже полностью распределены на ближайшие годы — главным образом из-за стремительного роста инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Во время отчетных конференций представители Seagate и Western Digital подтвердили, что весь объем выпуска на 2026 год уже продан, а часть поставок на 2027–2028 годы зарезервирована по долгосрочным контрактам.

Глава Western Digital Тианг Ю Тан заявил, что компания практически полностью обеспечена заказами до конца 2026 года и уже заключила соглашения с рядом клиентов на последующие годы. Аналогичную ситуацию описал и генеральный директор Seagate Дэйв Мосли, отметив, что свободных мощностей у компании на ближайшие два года не осталось.

По данным отраслевых источников, схожее положение складывается и у третьего крупного производителя — Toshiba, хотя официальных заявлений от компании пока не поступало.

Хотя жесткие диски почти исчезли из персональных компьютеров и ноутбуков, они остаются самым дешевым способом хранения больших объемов данных. Поэтому именно HDD активно используют дата-центры, облачные платформы и компании, занимающиеся обучением крупных моделей искусственного интеллекта.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/363030/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Google интегрировала в Gemini ИИ-модель, позволяющую генерировать треки
Что-то на богатом. Роскошные золотые смартфоны Dreame Aurora показал инсайдер
Планшет с антишпионской версией Android представили компании Murena и Volla
Apple выпустит дешевый MacBook A18 Pro в яркой расцветке
Новый тренд. Производители хотят выпускать смартфоны с экранами больше 7 дюймов
Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта для робототехники
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
Проверка возраста. Discord насильно переведет всех на «подростковый» режим
В мессенджере WhatsApp Web появились видеозвонки
Telegram полностью обновил дизайн своих приложений для Android
Популярные новости
Apple выпустит дешевый MacBook A18 Pro в&nbsp;яркой расцветке Apple выпустит дешевый MacBook A18 Pro в яркой расцветке
Кыргызстанская модель синтеза речи попала в&nbsp;мировой рейтинг Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг
Что-то на&nbsp;богатом. Роскошные золотые смартфоны Dreame Aurora показал инсайдер Что-то на богатом. Роскошные золотые смартфоны Dreame Aurora показал инсайдер
Планшет с&nbsp;антишпионской версией Android представили компании Murena и&nbsp;Volla Планшет с антишпионской версией Android представили компании Murena и Volla
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
21:35
Рита Карасартова подала в суд на ГСИН. Ответ Госслужбы исполнения наказаний КР Рита Карасартова подала в суд на ГСИН. Ответ Госслужбы...
21:23
Миру грозит дефицит памяти: производители распродали все жесткие диски
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 февраля: днем без осадков
20:41
В Бишкек с гастролями приезжает театр драмы и оперетты Усть-Каменогорска
20:26
Таласской области передали 42 единицы спецтехники отечественного производства