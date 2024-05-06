Семь мощных вспышек зафиксировали на Солнце. Возможны магнитные бури

В воскресенье, 5 мая, на Солнце зафиксировали семь мощных вспышек. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

В учреждении уточнили, что две из семи вспышек относятся к классу Х, остальные пять — к классу М.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

«Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури», — отмечают в ТАСС.

По данным «Известий», 3 мая отмечалась вспышка класса X на Солнце. После этого на Земле началась магнитная буря класса G3. Она стала сильнейшей с начала года. Во время этого явления увеличивается количество электромагнитных волн, которые могут негативно сказываться на нервной системе.