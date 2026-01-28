Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip7 Olympic Edition

Корпорация Samsung представила специальную версию складного смартфона Galaxy Z Flip7, созданную для участников зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Устройства получат около 3,8 тысячи спортсменов из 90 стран, сообщает GSMArena.

Эксклюзивная модификация Galaxy Z Flip7 Olympic Edition содержит фирменный олимпийский дизайн: задняя панель выполнена в оттенке «итальянская лазурь», а рамка — в цвете «победное золото».

Смартфон также оснащен специальным приложением Galaxy Athlete Card, предназначенным для обмена цифровыми профилями спортсменов, коллекционирования карточек и участия в интерактивных активностях.

В комплект поставки входит прозрачный магнитный чехол с золотистым орнаментом в виде лавровых листьев, а также набор тематических обоев, вдохновленных зимними видами спорта. Распространение устройств будет организовано в олимпийских деревнях шести городов, принимающих Игры, начиная с 30 января 2026 года.

Кроме того, Samsung обеспечит на площадках профессиональную техническую поддержку — от первичной активации и переноса данных до решения возможных технических проблем в период проведения соревнований.