Galaxy S26 Ultra получит антишпионский экран с функцией Privacy Display

Samsung оснастит флагманский смартфон Galaxy S26 Ultra функцией Privacy Display, предназначенной для защиты конфиденциальной информации от посторонних взглядов. Технология обнаружена в прошивке One UI 8.5, сообщает SammyGuru.

Эксперты рассказали, что в тестовых версиях оболочки Samsung уже некоторое время присутствует код, связанный с Privacy Display. Позднее в интерфейсе найден соответствующий переключатель. Теперь же еще одним подтверждением стала обновленная версия фирменного приложения Samsung Tips, предназначенного для демонстрации новых возможностей устройств.

В скрытом разделе сервиса содержатся описание и анимация работы Privacy Display. Согласно представленным материалам, функция появится в настройках дисплея и получит отдельный переключатель в панели быстрых настроек. Кроме того, система сможет активировать режим автоматически — в зависимости от запущенного приложения или входящего уведомления.

Принцип работы Privacy Display заключается в динамическом затемнении экрана при отклонении угла обзора. Под прямым углом изображение остается четким, однако при просмотре сбоку, сверху или снизу яркость заметно снижается. Это затрудняет считывание информации посторонними и повышает уровень защиты при работе с банковскими приложениями или документами. Таким образом, нововведение будет работать как «антишпионское стекло», но без сторонних аксессуаров.

Совокупность утечек и обнаруженных элементов интерфейса указывает на то, что Privacy Display дебютирует именно в Galaxy S26 Ultra и станет одной из ключевых особенностей следующего флагмана Samsung. Презентация смартфонов серии Galaxy S26 ожидается в первом квартале 2026 года.