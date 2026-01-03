Компания Asus приостанавливает выпуск новых смартфонов

Компания Asus приостанавливает выпуск новых моделей смартфонов в 2026 году. Ранее дистрибьюторы на Тайване сообщали о прекращении поставок и возможном свертывании бизнеса с 31 декабря 2025 года. В ответ Asus заявила, что продолжает работу на рынке, но новых продуктов в ближайший год не планирует, сообщает издание DigiTimes.

При этом компания гарантирует полную поддержку для уже выпущенных устройств. В частности, гарантийное обслуживание, ремонт и программные обновления.

Asus вошла на рынок смартфонов в начале 2000-х годов, а ее линейка ZenFone была популярна в Юго-Восточной Азии благодаря демократичным ценам. Однако усиление конкуренции со стороны китайских брендов ослабило ее позиции. В 2018 году компания провела реструктуризацию мобильного направления, сделав крупное финансовое списание, и сосредоточилась на премиум-сегменте (ZenFone) и игровых устройствах ROG Phone.