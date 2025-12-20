22:36
Xiaomi представила домашний планшет Home Screen 11 с функцией домофона

Корпорация Xiaomi анонсировала Home Screen 11 — многофункциональный домашний планшет. Об этом сообщает XiaomiTime.

Xiaomi Home Screen 11 оснащен 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 60 герц. Он рассчитан на просмотр контента из стриминговых сервисов, отображение новостей, управление устройствами экосистемы Xiaomi Home, а также демонстрацию статичных изображений и семейных фотографий.

Устройство объединяет сразу несколько сценариев использования. Home Screen 11 может работать как «умная» колонка — внутри установлена стереосистема, состоящая из среднечастотного динамика и сабвуфера. Планшет также выполняет функции домофона, видеоняни и камеры видеонаблюдения: для этого предусмотрены камера на 8 мегапикселей и микрофон, поддержка уведомлений о движении и звуках, а также интеграция с «умными» дверными звонками.

Гаджет поддерживает Bluetooth 5.4, протокол Mesh 2.0 и голосового ассистента XiaoAI на базе искусственного интеллекта, что позволяет управлять устройствами «умного» дома голосовыми командами. Среди других характеристик Xiaomi Home Screen 11 — восьмиядерный процессор, операционная система Android 16, Ethernet-порт, металлический корпус и отдельный детский режим.

Старт продаж устройства и раскрытие стоимости ожидаются 25 декабря.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/355320/
