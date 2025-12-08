20:02
Техноблог

Соцсеть X заблокировала рекламу Еврокомиссии после штрафа в 120 миллионов евро

Рекламная учетная запись Еврокомиссии была заблокирована в соцсети Х. Об этом сообщило Deutsche Welle.

Продукт-менеджер принадлежащей Илону Маску социальной сети X Никита Бир обвинил ЕК в размещении ссылки, вводящей пользователей в заблуждение. По его словам, ссылка «заставляла их думать, что это видео», чтобы «искусственно увеличить ее охват».

К своему посту о том, что Х будет оштрафован за несоответствие европейскому закону «О цифровых услугах», Еврокомиссия действительно прикрепила видеоролик, при нажатии на который пользователь автоматически переадресовывался на страницу с пресс-релизом на соответствующую тему на сайте ЕК.

Претензии к соцсети у Еврокомиссии возникли по трем пунктам:

  • отказ X предоставлять регуляторам полные данные о рекламных кампаниях, позволяющие определить их организаторов;

  • запрет автоматизированного сбора публичных данных из X сторонними приложениями;

  • представление «синей галочки» в X как инструмента, который якобы служит доказательством, что аккаунт принадлежит реальной персоне.

Илон Маск отреагировал на пост Еврокомиссии словом «чушь» (bullshit), после чего призвал «упразднить» ЕС.
