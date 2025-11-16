В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием

Соцсеть X представила встроенный мессенджер, который заменит систему личных сообщений на платформе. Помимо простой текстовой переписки, есть возможность редактировать отправленные ранее сообщения, есть голосовые и видеозвонки, обмен файлами, сквозное шифрование и уведомления о снимках экрана.

Мессенджер получил название Chat, он уже появился в веб-версии соцсети и в приложении для Apple iOS, он также будет в версии под Android.

Сейчас компания работает над функцией голосовых заметок — пользователи получат возможность обмениваться голосовыми сообщениями.

Напомним, работу первой версии мессенджера администрация соцсети X приостановила в мае. Вероятно, проблемы удалось решить.

«В отличие от предыдущих версий теперь можно шифровать групповые сообщения и медиафайлы», — говорится в разделе поддержки на платформе X. При этом отмечается, что связанные с сообщениями метаданные, в том числе информация о получателе, не шифруются.

Сейчас платформа разрабатывает функции, которые помогут пользователям проверять подлинность зашифрованной переписки.