В Казахстане тестируют новый биометрический способ идентификации — по рисунку вен на руках. Информацию подтвердил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун.

По его словам, новые способы оплаты, которые внедряют банки страны, будут проходить обязательные проверки. Создается единая база, которая будет включать все виды подтверждения личности — от отпечатков пальцев и распознавания лица до новых технологий, в том числе венозный рисунок.

«Прорабатывается создание обязательной базы, которая будет собирать все виды подтверждения личности. Рассматривается возможность добавления венозного рисунка на руках», — отметил чиновник.

В Минцифры РК считают, что такие технологии повысят безопасность финансовых операций и упростят процессы идентификации в банках и госструктурах.