С 30 мая в России вводится лимит на денежные переводы без открытия счета.

Устанавливается лимит на разовые денежные переводы на 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента. Нововведение затронет переводы без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации.

Соответствующий закон принят в мае 2024 года. Инициатива призвана уменьшить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Сейчас при переводах на сумму более 15 тысяч рублей физические лица должны пройти упрощенную идентификацию, для чего достаточно представить банку паспортные данные. При этом максимальная сумма переводов не ограничена.