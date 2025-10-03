Разницу между электронным голосованием и онлайн-идентификацией объяснили в ЦИК.

Начальник управления информационно-коммуникационных технологий ЦИК КР Аскар Акимбаев объяснил в эфире «Биринчи радио» разницу между электронным голосованием и онлайн-идентификацией.

По его словам, многие граждане, в том числе некоторые политики, этот процесс недопонимают.

«Электронное голосование — процесс, когда избиратель никуда не идет и посредством любого устройства (от мобильного телефона до ноутбука) может принять участие в голосовании. В мире таким никто не может похвастаться. Когда человек не ощущает бюллетень в руках, он не может почувствовать, что принял участие в голосование. Поэтому традиционные моменты мы оставили, но при этом внедрили инновационные технологии. Онлайн-идентификация дает людям возможность проголосовать в любом месте», — сказал Аскар Акимбаев.

Он добавил, что граждане КР от 18 лет и старше, независимо от местонахождения, могут прийти на любой избирательный участок, где техническое оборудование считает персональные, биометрические данные и направит на центральный сервер по защищенным каналам.

«Центральный сервер сверяет и подтверждает данные, определяет тип бюллетеня. Система выбирает один округ из 30, в пределах которого находится адрес постоянной регистрации избирателя. Например, человек зарегистрирован в Баткене, а находится в Бишкеке или в России. Он может прийти в день голосования на любой участок, пройти идентификацию и исполнить свой гражданский долг. Раньше ему нужно было заранее подавать заявление и приходить на конкретный участок. Из-за бюрократических вопросов избиратели иногда не участвовали в выборах. Руководство же страны заинтересовано в том, чтобы граждане могли активно реализовать свое право, и онлайн-идентификация дает такую возможность», — отметил Аскар Акимбаев.

Он подчеркнул, что уже проведено тестирование процедуры — посольство в Южной Корее предоставило такую возможность. Граждане КР, находящиеся в Корее, прошли онлайн-идентификацию, и им распечатали бюллетень по их избирательному округу.

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся 30 ноября 2025 года после самороспуска парламента. Выборы пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах выберут 90 депутатов, по три от каждого. При этом один из мандатов отдается женщинам. Кандидаты могут выдвигаться как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

По данным ЦИК КР, на 1 октября 2025 года в республике зарегистрировано 4 миллиона 287 тысяч избирателей. Их предварительные списки опубликуют на портале www.tizme.gov.kg 8 октября и вывесят на участках 14 октября. Проверить себя в них можно онлайн, по телефону 1255, через СМС на номер 119 или на участке.

Предвыборная агитация начнется 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.