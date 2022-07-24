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Общество

В Кыргызстане создали компанию для регистрации мобильных телефонов

Компания для регистрации мобильных телефонов «Инмобайлс» создана в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили источники.

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Уточняется, что фирма месяц назад получила лицензию на «деятельность в области идентификации, аутентичности международного уникального идентификационного кода действующих и ввозимых на территорию Кыргызской Республики мобильных устройств связи, а также устройств, используемых для передачи данных».

Напомним, 1 июня 2022 года подписано постановление кабинета министров и утвержден порядок организации государственной системы идентификации устройств связи и идентификации мобильных устройств связи.

24.kg
Фото 24.kg. Лицензия компании по регистрации мобильных телефонов
Согласно базе данных Минюста, учредителями компании являются Шарбель Эль Литани и Татьяна Козырская. Фирма прошла перерегистрацию в июле 2021-го. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240458/
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