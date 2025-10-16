00:07
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Техноблог

Угроза приватности. Отраженные сигналы Wi-Fi позволяют идентифицировать человека

Специалисты Технологического института Карлсруэ (KIT) продемонстрировали метод, позволяющий идентифицировать человека по отраженным Wi-Fi-сигналам, даже если у него нет активных устройств.

Стандартный маршрутизатор, функционирующий в беспроводной сети, способен зафиксировать и распознать проходящего человека на основе анализа отраженных радиоволн. Эксперты предупреждают, что это достижение создает серьезную угрозу для конфиденциальности.

Разработка превращает Wi-Fi в подобие камеры, которая формирует изображение, основываясь на интенсивности и направлении отраженных сигналов. Этот радиоволновой образ позволяет различать присутствующих в помещении или проходящих мимо, при этом наличие личных гаджетов у объекта наблюдения не является обязательным условием. Даже выключенный телефон продолжает взаимодействовать с окружающими точками доступа, что делает возможным сбор данных о присутствующих.

Отмечается, что любая точка доступа может быть использована как инструмент скрытого наблюдения. Система способна запоминать уникальный радиоволновой «отпечаток» индивида при регулярном контакте с сетью, что позволяет затем идентифицировать его, используя сигналы от других роутеров.

Ученые говорят, что, хотя существуют и более явные методы слежки, повсеместное распространение Wi-Fi открывает путь для создания невидимой инфраструктуры наблюдения практически во всех общественных и жилых зонах.

Ключевое преимущество этой технологии заключается в том, что для ее работы не требуется специализированное оборудование, в отличие от систем на базе LIDAR или анализа CSI. Новый подход использует стандартные сигналы, неизбежно исходящие от устройств, подключенных к сети, — так называемую информацию обратной связи формирования луча (BFI). Эти данные, передаваемые в открытом виде, могут быть перехвачены. На их основе возможны построение трехмерной модели окружения и точное определение присутствующих лиц. После обучения нейросеть осуществляет идентификацию за считанные секунды.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 197 человек, достигнута почти стопроцентная точность распознавания, не зависящая от угла обзора или манеры ходьбы испытуемого.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/347313/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Низкий спрос. Xiaomi отменила выход сразу двух смартфонов
Telegram выпустил обновление: новые функции и улучшенный визуал
У WhatsApp на iPhone теперь новый дизайн в стиле iOS 26
WhatsApp внедрил новые функции для iOS и Android
В Китае приступили к тестированию роботов-собак перед отправкой на Луну
Разницу между электронным голосованием и онлайн-идентификацией объяснили в ЦИК
OpenAI стала самым дорогим стартапом в мире
OpenAI добавила в ChatGPT проактивного помощника: будет работать по ночам
Anker представила наушники Soundcore Sleep A30 с функцией подавления храпа
Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple
Популярные новости
Низкий спрос. Xiaomi отменила выход сразу двух смартфонов Низкий спрос. Xiaomi отменила выход сразу двух смартфонов
Китай построил ферму солнечных панелей размером с&nbsp;половину Москвы Китай построил ферму солнечных панелей размером с половину Москвы
Мечта домохозяйки. В&nbsp;Сингапуре начали мыть окна с&nbsp;помощью беспилотников Мечта домохозяйки. В Сингапуре начали мыть окна с помощью беспилотников
Google защитит пользователей Chrome от&nbsp;навязчивых уведомлений Google защитит пользователей Chrome от навязчивых уведомлений
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
17 октября, пятница
00:07
Угроза ученикам. Бишкекские школы не будут переводить на онлайн-обучение Угроза ученикам. Бишкекские школы не будут переводить н...
16 октября, четверг
23:35
Угроза приватности. Отраженные сигналы Wi-Fi позволяют идентифицировать человека
23:01
Кыргызстанец Жылдызбек Абылбеков завоевал серебро чемпионата мира по грэпплингу
22:35
В Бишкеке прошел благотворительный концерт «Свет надежды»
22:27
Axios анонсировал телефонный разговор Трампа и Путина 16 октября
22:20
Угроза ученикам Бишкека. Муниципальные школы переведут на онлайн-обучение