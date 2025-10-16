Угроза приватности. Отраженные сигналы Wi-Fi позволяют идентифицировать человека

Специалисты Технологического института Карлсруэ (KIT) продемонстрировали метод, позволяющий идентифицировать человека по отраженным Wi-Fi-сигналам, даже если у него нет активных устройств.

Стандартный маршрутизатор, функционирующий в беспроводной сети, способен зафиксировать и распознать проходящего человека на основе анализа отраженных радиоволн. Эксперты предупреждают, что это достижение создает серьезную угрозу для конфиденциальности.

Разработка превращает Wi-Fi в подобие камеры, которая формирует изображение, основываясь на интенсивности и направлении отраженных сигналов. Этот радиоволновой образ позволяет различать присутствующих в помещении или проходящих мимо, при этом наличие личных гаджетов у объекта наблюдения не является обязательным условием. Даже выключенный телефон продолжает взаимодействовать с окружающими точками доступа, что делает возможным сбор данных о присутствующих.

Отмечается, что любая точка доступа может быть использована как инструмент скрытого наблюдения. Система способна запоминать уникальный радиоволновой «отпечаток» индивида при регулярном контакте с сетью, что позволяет затем идентифицировать его, используя сигналы от других роутеров.

Ученые говорят, что, хотя существуют и более явные методы слежки, повсеместное распространение Wi-Fi открывает путь для создания невидимой инфраструктуры наблюдения практически во всех общественных и жилых зонах.

Ключевое преимущество этой технологии заключается в том, что для ее работы не требуется специализированное оборудование, в отличие от систем на базе LIDAR или анализа CSI. Новый подход использует стандартные сигналы, неизбежно исходящие от устройств, подключенных к сети, — так называемую информацию обратной связи формирования луча (BFI). Эти данные, передаваемые в открытом виде, могут быть перехвачены. На их основе возможны построение трехмерной модели окружения и точное определение присутствующих лиц. После обучения нейросеть осуществляет идентификацию за считанные секунды.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 197 человек, достигнута почти стопроцентная точность распознавания, не зависящая от угла обзора или манеры ходьбы испытуемого.