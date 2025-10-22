В России частично ограничили работу WhatsApp и Telegram

Роскомнадзор частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства по вопросу о причинах сбоев в работе платформ.

Отмечается, что власти ограничивают работу мессенджеров в рамках противодействия преступникам.

«Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцы мессенджеров проигнорировали. Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — говорится в комментарии Роскомнадзора.