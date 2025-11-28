23:28
Общество

Human Rights Watch объявили нежелательной организацией в России

Деятельность международной правозащитной организации Human Rights Watch объявлена нежелательной в России, пишет BBC News.

Об этом стало известно из реестра Минюста РФ, внимание на это обратил «Интерфакс».

Решения о признании организаций нежелательными принимает Генпрокуратура страны.

В апреле 2022 года после начала войны России против Украины Роскомнадзор заблокировал сайт Human Rights Watch.

Правозащитная организация существует с 1978-го, занимается мониторингом нарушений прав человека более чем в 70 государствах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352702/
просмотров: 269
Версия для печати
