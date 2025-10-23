Компания Samsung перестала обновлять популярные смартфоны Galaxy

Компания Samsung временно приостановила развертывание фирменной прошивки One UI 8 на базе Android 16 для нескольких серий устройств Galaxy. Об этом сообщает портал SammyGuru.

Отмечается, что изначально обновление получали владельцы Galaxy S23, однако теперь загрузка обновления для этих смартфонов недоступна. Аналогичные паузы ранее коснулись моделей Galaxy S22 и Galaxy S24. При этом для серии S22 развертывание частично возобновлено. Временная задержка также зафиксирована в случае с бюджетным Galaxy M55, тогда как обновление для Galaxy Z Fold SE приостановлено лишь на короткий период и уже вновь доступно пользователям.

Официальных комментариев о причинах приостановки Samsung не предоставляет, равно как и сроков возобновления обновлений. По оценкам отраслевых экспертов, решение может быть связано с необходимостью устранения ошибок, выявленных на ранних этапах распространения прошивки.

Подобные случаи уже происходили: в 2024 году компания временно прекращала развертывание One UI 7 вскоре после старта обновлений, чтобы провести техническую доработку системы.