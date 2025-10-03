23:46
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Техноблог

В Китае приступили к тестированию роботов-собак перед отправкой на Луну

Исследователи факультета компьютерных наук Пекинского университета проводят испытания специально разработанных роботов-собак, предназначенных для изучения лунных недр и подготовки к возможным пилотируемым миссиям. Об этом сообщает South China Morning Post.

South China Morning Post
Фото South China Morning Post. В Китае приступили к тестированию роботов-собак перед отправкой на Луну

Отмечается, что два прототипа испытывают в лавовой пещере в провинции Хэйлунцзян, недалеко от озера Цзинпоху. По словам ученых, условия в этой пещере, образованной потоками лавы, во многом схожи с предполагаемыми условиями на Луне. Роботы применяют в качестве разведчиков для выполнения геодезических задач, которые трудно или невозможно выполнить человеку.

Один из прототипов создан по образцу муравьеда: он сочетает гибкую роботизированную руку с жесткой мобильной платформой, что позволяет выполнять многофункциональные операции в сложной среде. Второй представляет собой колесного робота, способного перемещаться по труднопроходимой местности и вести разведку.

По мнению китайских специалистов, лавовые трубки — полости, сформировавшиеся в застывших потоках лавы, — являются перспективным местом для размещения обитаемой лунной базы. Эти природные образования могут обеспечить защиту от радиации и экстремальных перепадов температуры.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/345803/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
OpenAI стала самым дорогим стартапом в мире
OpenAI добавила в ChatGPT проактивного помощника: будет работать по ночам
Anker представила наушники Soundcore Sleep A30 с функцией подавления храпа
Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple
Детскую версию ChatGPT для несовершеннолетних пользователей запустит OpenAI
Чат-бот Google обошел ChatGPT и стал самым скачиваемым приложением на iPhone
Nokia представила защищенный смартфон для чиновников, спецслужб и военных
Sony выпустила мобильное приложение для удаленного родительского контроля на PS5
Apple представила iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании
Lenovo представила ноутбук с поворотным экраном для просмотра TikTok
Популярные новости
В&nbsp;Китае провели испытания самого мощного в&nbsp;мире летающего ветрогенератора В Китае провели испытания самого мощного в мире летающего ветрогенератора
Впечатляет! В&nbsp;Китае открыли самый высокий мост в&nbsp;мире&nbsp;&mdash; &laquo;Гранд-Каньон Хуацзян&raquo; Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
Прототип боевого беспилотника CA-1 Europe представили в&nbsp;Германии Прототип боевого беспилотника CA-1 Europe представили в Германии
Кыргызстан вошел в&nbsp;список стран с&nbsp;самым недорогим интернетом Кыргызстан вошел в список стран с самым недорогим интернетом
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
3 октября, пятница
23:39
В Китае приступили к тестированию роботов-собак перед отправкой на Луну В Китае приступили к тестированию роботов-собак перед о...
23:11
Более 30 километров старых электрических проводов заменили в Баткене
22:44
Нуржан Джетыбаев стал главным тренером сборной Кыргызстана по футзалу
22:20
Трамп заявил, что дает ХАМАС последний шанс на сделку с Израилем
22:01
Женская сборная Кыргызстана по волейболу обыграла Таджикистан