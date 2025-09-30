14:08
Техноблог

Кыргызстан вошел в список стран с самым недорогим интернетом

Кыргызстан вошел в список стран с самым недорогим домашним интернетом — в среднем $11,7 в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Росстата и статические данные по разным странам.

По данным агентства, среди крупных мировых экономик Россия заняла второе место по стоимости домашнего интернета — $8,7 в месяц. Дешевле только в Индии — $7,7. Замкнула тройку лидером Румыния со стоимостью интернета в $9,8.

Также в число стран с самым доступным интернетом вошли:

  • Китай — $11,3,
  • Узбекистан — $11,5,
  • Казахстан — $12,7,
  • Турция — $13,8,
  • Болгария — $14,6,
  • Литва — $16,5.

Топ-15 замкнули Польша со стоимостью интернета $17,2, Грузия — $17,4, Таиланд — $18,4, Армения — $19,1 и Латвия — $19,7.

Лидерами по стоимости выхода в сеть оказались США — $72,1, Канада — $61,7 и Люксембург — $59,1.

Следом расположились Бельгия ($56,9), Ирландия ($55,1), Австралия ($53,6), Германия ($50,7), Нидерланды ($50,6), Португалия ($43) и ЮАР ($42,3).

Также в пятнадцать стран с самым дорогим интернетом вошли Великобритания — $42,1, Словения — $40,8, Австрия и Швеция — по $39,9 и Франция — $35,3.

При этом самую большую долю средних доходов граждан интернет отнимает в Бразилии (4,1 процента), Мексике (3,8 процента) и Аргентине (3,65 процента), а самую маленькую — в России (0,67 процента), Румынии (0,9 процента) и Южной Корее (0,97 процента).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/345395/
