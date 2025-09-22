00:15
Техноблог

Anker представила наушники Soundcore Sleep A30 с функцией подавления храпа

Компания Anker представила беспроводные наушники Soundcore Sleep A30, ориентированные на использование во время сна. Новинка получила компактный дизайн и цену $230.

компании Anker
Фото компании Anker

Ключевая особенность модели — функция адаптивного подавления храпа. Встроенный в зарядный кейс микрофон анализирует громкость и частоту звуков, после чего формирует маскирующий аудиопоток. Тестирование показало, что устройство полностью перекрывает легкий храп.

Автономность наушников достигает до 9 часов при воспроизведении локальных звуков, например, дождя или белого шума, и до 45 часов с подзарядкой от кейса. При потоковой передаче через Bluetooth время работы сокращается до 6,5 часа.

Также в наушниках предусмотрены функции отслеживания сна, «умного» будильника, предустановленных звуковых сценариев и поиска устройства. Среди прочего заявлена технология AI Brainwave Audio, генерирующая бинауральные ритмы для улучшения качества сна.

По заявлениям Anker, Soundcore Sleep A30 — это первые в мире «умные» наушники, обеспечивающие непрерывный сон даже в условиях внешнего шума.
